华为旗下海思跻身半导体营收世界前十

美国调查公司IC Insights发布的2020年1月至6月世界半导体企业的营入排行榜显示，海思半导体排在第10位。这是中国大陆企业首次进入前10。

据日本经济新闻报道，IC Insights的统计显示，2020年1月至6月世界半导体需求同比增长5％。进入前10的亚洲企业的销售强劲，海思半导体增长49％，台积电增长40％，三星电子增长12％，均大幅高于行业平均水平。

IC Insights介绍，海思半导体是华为的全资子公司，“开发的半导体有九成以上向华为供货”。海思半导体采取将生产委托给外部的无厂经营模式，最尖端产品此前委托台积电生产。

日本电子产业咨询公司Grossberg LLC的代表大山聪分析说：“疫情带来的宅家需求和中美摩擦推高了亚洲企业的营业收入。”

由于冠病疫情，全球互联网的利用增加，给半导体存储器主要厂商三星、半导体代工企业台积电带来东风。不过，海思半导体似乎为应对美国加强制裁而进行了大量“生产囤积”。

日本经济新闻认为，排名显示出中国大陆半导体产业的实力正在提升，但作为伴随中美摩擦的暂时性现象，海思半导体的强势表现有可能走向终结。

美国制裁的海思半导体似乎提前委托台积电进行了生产。实际上，由于美国5月份强化制裁，台积电停止从海思半导体接受新增订单。失去最主要代工方的海思半导体到2020年下半年很可能跌出前10。