美科技股重挫引发中国市场连锁反应 消费和医药股等高估值股票尽挫

隔夜美国科技股的重挫，引发资金从大中华科技、消费到医药股的集体出逃。

恒生科技指数今日一度下跌逾5%，为近一个月来盘中最大跌幅，科技股的走软也拖累恒生指数一度跌逾2%，腾讯控股跌至两周盘中低位，阿里健康、京东集团等也跌幅居前。A股方面，成长股居多的创业板指领跌A股主要股指，今年强势领涨的沪深300主要消费和医药指数均跌3%上下，在十大分类指数中领跌。

据彭博社报道，隔夜美股创下近三个月最大跌幅，苹果、微软等科技股下跌明显，因投资者质疑高估值的合理性。此前受益于全球宽松趋势，科技股引领股市上扬，纳斯达克100指数年迄今涨近35%，远高于标普500的近7%。而对科技、医药、消费等成长股是否存在泡沫的讨论，在中国市场也一直不绝于耳。

中国成长股回调的“主要原因还是前期涨势过大，估值偏高，同时在经济好转的预期下，部分投资者会考虑把筹码转移到估值低的传统板块，估值贵的股票近期都会有一定回调压力，”银河国际研究部主管王志文表示。

恒生科技指数今年已上涨近60%，腾讯控股、美团点评、小米集团等近期都创下纪录新高，他们今天全部下跌。A股中今日跌幅居前的沪深300主要消费指数，今年也上涨超过50%，领跑其他行业。其中，酱油厂商海天味业当前预测市盈率已达76倍，较其三年平均的估值水平高逾七成。

不过对于强势股的行情是否已经落幕，市场仍有分歧，部分分析师认为时机未到。“投资者还是喜欢买增长概念，除非有流动性突然收紧、或者资金集中转移到金融等板块，不然科技这种新经济股在回调后仍有机会继续上涨。”王志文称。