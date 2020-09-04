港终审法院前常任法官列显伦：法院纵容街头暴力

香港终审法院前常任法官烈显伦3日发表文章指，香港法院在过去一年协助创造了导致街头混乱的社会环境，实际上不仅是包容，而是在纵容街头暴力。

据香港中通社报道，烈显伦3日在报章发表题为《是时候紧急改革了》的文章指，法院持续地让公共利益屈从于个人权利的主张，这给了那些走上街头暴力抗议的人一种个人主权的感觉，“保护大多数人的法律被破坏，却没有惩罚，因为这些人认为自己的个人诉求是至高无上的。实际上，法院在过去一年帮助创造了导致街头混乱的社会环境。”

他认为，北京对香港司法机构变得不信任，关乎香港法院在一些案件中对《基本法》作解释，其中用轻描淡写的方式援引海外晦涩难明的规范和价值，但他质疑这些价值和规范与案件具体问题无关，也完全不适合香港的情况。

他批评有关做法根本错误，也与普通法的宗旨相违背，指去年11月判决《禁蒙面法》案也许是最令人惊诧的例子，批评法院对“一国两制”政策的理解，“迟钝得令人瞠目结舌”。他批评，这些法官“把自己抬高到了全国人大的位置”，由此自我赋权，击倒一项至关重要的主要立法。

烈显伦亦质疑，香港大律师公会一再声明北京“干预”香港事务，认为他们一直砌辞“迷惑法院”，又指代表政府的律师亦没有指出这反常的做法。他批评法院允许律师颠倒《基本法》，用来击毁法律和秩序的华厦。