大陆学者：美台经济与商业对话平台成立值得警惕

有中国大陆学者认为，与台湾和美国之间的经济合作机制“台美贸易暨投资框架协议”（TIFA）相比，酝酿中的美台经济与商业对话平台更具政治意义，平台的成立值得警惕。

中国社会科学院台湾研究所学者王子旗在《环球时报》今天（4日）发布的文章中提到，平台涉及内容更广，除了TIFA聚焦的贸易议题外，还包括供应链、半导体、第五代移动通信技术（5G）、医疗、能源、基础设施等各领域，讨论“更多、更长远、更深入”的战略发展问题。

文章提到，平台的谈判层级更高，与过去美国贸易代表办公室负责谈判不同，此次对象转为统筹负责美对外战略的国务院，更具政治色彩。参与官员层级也由主持FIFA谈判的副部长级升为正部长级及以上。

作者认为，平台的挑衅大陆意味浓厚，并称在美台宣布即将展开新平台对话之际，美国“突然”公布《八一七公报》及对台“六项保证”相关解密电文，绝不是巧合。

文章提到，平台将使美台经贸对话领域由传统的贸易领域跨度到战略安全领域，还可能会带动美台多层次、多面向对话，进一步扩大双方整体经贸关系整合与互动，并指蔡英文政府对此次对话高度重视，称“希望通过对话把台湾的经济带到另一个层次”。

作者也呼吁大陆警惕美国以贸易协议为诱饵，要求台湾加入由美、日、澳、印组成的“印太战略联盟”，在参与美国对大陆的战略打压中履行更多“义务”，可能给 “一带一路”建设带来更多挑战。

据《联合报》报道，台美经济与商业对话拟在9月下旬举办。