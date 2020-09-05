中印防长莫斯科会晤 魏凤和：责任全在印方

中国国防部长魏凤和与印度国防部长拉杰纳特·辛格4日在莫斯科举行了会晤，魏凤和说，造成当前中印边境紧张局势的责任完全在印方，并称中国的领土一寸也不能丢。

据新华社报道，记者从中方代表团获悉，正在莫斯科参加上海合作组织、独立国家联合体、集体安全条约组织成员国国防部长联合会议的魏凤和4日与参会的辛格举行了会晤。

魏凤和表示，造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。

魏凤和还说，双方应通过对话协商解决问题。希望印方严格遵守双方达成的一系列协定协议，加强对一线部队管控，不越过当前实控线进行挑衅，不采取任何可能引发局势升温的举动，不刻意炒作和传播负面信息。双方应着眼中印两国关系和地区和平稳定大局，推动当前事态尽快降温缓和。

新华社引述辛格表示，当前形势下，边境和平稳定对双边关系至关重要，应保持双方军事、外交等各层级对话渠道畅通，通过对话协商和平解决问题。希望双方采取负责任态度，尽快实现一线部队全面脱离接触，避免采取使局势升级或复杂化的举措，不使分歧成为争端，推动两国两军关系尽快回到正轨。

此外，辛格在推特简短发文称，“已和中国国防部长魏凤和在莫斯科会晤。”

中印关系近期因为两国边防部队的冲突而紧张，较早前，印度外长苏杰生透露，下周在莫斯科出席上合组织外长会议时，将会与中国外长王毅碰面，并强调两国必须通过外交途径解决问题。