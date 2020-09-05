百胜中国在香港二次上市交易中筹资173亿港元

百胜中国在香港的二次上市筹集到173亿港元（30亿新元），加入了在这座金融中心不断壮大的在美上市中国公司发售股票队伍。

根据彭博社报道，根据周五发布的公告，这家在纽约上市、在中国运营肯德基和必胜客品牌的公司通过香港上市交易出售了4191万股股票，每股发行价定为412港元，较其周四收盘价55.92美元折价4.9%。

作为中国最大餐饮运营商，百胜中国和越来越多的其他一些在美上市中国公司一样，在美国和中国之间的关系严重紧张的情况下寻求在香港建立一个交易据点。美国监管机构已发出威胁，如果中国公司不允许有关部门审查其审计工作文件，将限制它们进入美国资本市场。

这一趋势是香港市场的福音，投资者对当地IPO的热情高涨。除了百胜中国等公司举行二次上市外，该市还将从马云旗下蚂蚁集团的巨型IPO中获得有力提振。据彭博新闻社报道，蚂蚁集团计划在香港和上海两地上市，或筹资约300亿美元。

其他已经完成香港股票发售的在美上市中国公司包括京东和网易，它们6月通过在港上市筹集了76亿美元资金。还有众多公司也打算在香港进行二次上市，包括数据中心运营商万国数据、电商服务提供商宝尊等。

根据官网资料，百胜中国在中国1400多个城市经营着10,000家餐厅。最新财报显示，该公司从疫情中复苏的道路崎岖，4月和5月销售改善，但6月再次走软。该公司表示，第二季度同比销售额较上年同期下降115，并预计第三季度将继续承压。

百胜中国股票将于9月10日开始在香港挂牌交易。高盛担任此次上市交易的独家保荐人，花旗、招银国际和瑞银担任联席全球协调人。