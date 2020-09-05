中国银保监会对民生银行等五机构开3.2亿人民币罚单

中国银保监会昨天宣布，对民生银行、浙商银行、广发银行、华夏银行和中国华融五家金融机构合计开出3.2亿元人民币（6.38亿新元）的罚单；多名相关责任人被处以5至30万元的罚款，其中一人被终身禁业。

根据路透社报道，发布在银保监会官网的通报称，这些案件是银保监会“针对房地产融资、影子银行和交叉金融业务等金融风险重点领域精准发力，督促相关机构完善公司治理、补齐内控短板、填补合规漏洞。”

据通报，民生银行违规事项包括：为房地产企业缴纳土地出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等。民生银行被罚金额10782.94万元，八名责任人员被给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

浙商银行违规事项包括：违规发售理财产品实现本行资产虚假出表、同业投资接受金融机构回购承诺等。罚款金额10120万元，七名责任人员被给予警告直至警告并处罚款30万元的行政处罚。

广发银行主要是面向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产、向关系人发放信用贷款等。罚款金额9283.06万元，一名责任人员被给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

华夏银行主要存在内控制度执行不到位、生产系统存在重大风险隐患并引发较为严重后果等多项违法违规行为。被罚金额110万元，一名责任人员（已被判处刑罚）被给予终身禁业的行政处罚，并有六名责任人员被给予警告直至警告并处罚款10万元的行政处罚。

四大资产管理公司（AMC）之一的华融公司，则因为违规收购个人贷款、违规收购金融机构非不良资产等，被银保监会罚款2040万元；两名责任人员给予警告并处罚款5万元的行政处罚。

银保监会还特别补充称，本次行政处罚主要基于前期对华融公司部分商业化业务现场检查发现的违法违规行为，赖小民严重违法违纪案涉及的相关事实由有权机关另案处理。