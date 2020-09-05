涉网上煽动杀警 香港女公务员被捕

香港警方追查早前有人在网上发放煽动他人犯法及使用暴力杀警，并鼓吹他人参与明天九龙区一些未经批准的集结讯息，前日在柴湾杏花邨拘捕一名“资科办”的二级系统分析及程序编制女主任，并在其寓所检获两部手机及两部电脑，警方强调绝不容忍任何违法行为。

根据《星岛日报》报道，被捕的25岁姓周女子为政府资讯科技总监办公室的二级系统分析及程序编制主任，任职约半年，为公务员架构一员；她涉嫌串谋或唆使谋杀，经调查已获准保释候查，须于9月中旬报到。警方提醒市民，串谋或唆使谋杀是严重罪行，一经定罪可判囚终身。

香港网络安全及科技罪案调查科谭威信警司表示，自去年中反修例风波开始，警方发现有人利用网上社交平台散播暴力及仇恨，煽动他人使用暴力企图制造对警务人员或特区政府的仇恨，撕裂及分化社会；警方亦留意到近日有人在网上鼓吹他人于明日，参与九龙一些未经批准的集结，届时进行堵路，企图影响大众市民。

网罪科经追查及情报分析，发现今年4月起有人多次在网上讨论区包括连登、fb（面簿）、AirDrop及Twitter（推特）等途径鼓吹暴力与游行，更扬言要杀害警员，当中如留下：“用开山刀”、“杀休班警”及“车撞防暴警”等多个激烈讯息。警方前日于杏花邨拘捕涉案女子，并在其寓所检走两部手机及两部电脑。

谭指出，被捕女子除涉嫌串谋或唆使谋杀外，亦可能违反高等法院于去年10月颁布、关于禁止披露警务人员及其家人资料的临时禁制令，有机会干犯藐视法庭罪；由于案件仍在调查中，不排除有更多人被捕，警方将继续追查有没有其他网上平台涉案。

他还称，警方尊重市民和平集会的权利及言论自由，但市民应紧记法律赋与权利的同时，也有相关责任，警方不会姑息任何犯法或煽惑他人犯法的行为，网上世界虽有一定隐蔽性，但并非无法可依。现时疫情仍然严峻，市民切勿参与未经批准集结，非法集结不但增加病毒于社区传播风险，参与者也可能违反“禁聚令”。

政府资讯科技总监办公室（资科办）回应，非常重视员工操守，并定期提醒同事须致力维持公务员队伍崇高的诚信和操守。对于有员工涉嫌干犯违法行为，资科办高度关注，必定会严肃跟进处理，有关员工已被停职。

对于有网民发起“9.6九龙大游行”，并在各社交网站上列出详细游行路线。警方昨午在社交网站帖文，呼吁市民不要参与任何未经批准集结或受禁的羣组聚集，有可能触犯《公安条例》，又称会在相关地点部署足够警力，迅速果断执法，适时作出拘捕。