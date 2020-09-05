中国网售医务人员“防刺白大褂” 业界人士疑商家炒作

中国网售医务人员防刺白大褂引发网友关注，有业界人士称这是典型的商家炒作行为。涉事研发公司经理回应称，防刺白大褂于今年5月底上线销售，他否认研发防刺白大褂是炒作行为，并称产品研发初衷是“保护医务人员”。

根据澎湃新闻报道，淘宝网以“防刺白大褂”为关键词检索发现，一家名为 “圣X防护用品店”售卖品牌为 “上海固甲新材料科技有限公司”的防刺白大褂，定价为1659元（人民币，下同，330新元）至1839元。

售卖固甲品牌防刺白大褂的网店在产品展示页介绍，防刺白大褂重量950g，外层为精梳棉材质，里层为防刺复合材料。防刺白大褂用途为“医护出勤、坐诊、巡查病房、急救等”，可以防护颈部、肩部、胸部、背部和腰部，亦能抵御减轻刀具穿刺伤害，穿着跟普通白大褂舒适程度近似。

对于商家广告中称“防刺白大褂”可以“抵御减轻刀具穿刺伤害”的说法，中国生命关怀协会医院人文建设专委会秘书长李庆昨天受访时表示质疑，并认为“防刺白大褂”的出现反而是在贩卖焦虑，这是一起典型的商家炒作行为，渲染了医患矛盾。医疗人员的人身安全防护，来自于医院的管理，而不是靠对“防刺白大褂”的投入。

李庆说，医务人员的白大褂、医疗器械的购买，都要经过医院集体招投标采购，“基本不可能实现个人单独购买”。此外，白大褂采购回医院后，需要加上医院的Logo，“医生穿这种防护白大褂在科室、患者眼中会不会让患者误认为医院里安保级别不够？”他认为这样反而在贩卖焦虑。

多位医务人员对“防刺白大褂”持不同态度。有医务人员认为，“防刺白大褂”的设计“可悲可叹”；另有医务人员认为，“防刺白大褂”的出现，在医患关系陷入焦虑不安状态的当下，可能是一起巧妙的商业行为。

李庆分析认为，卖家宣传的防刺功能如何实现，值得商榷。他表示，防刺白大褂的面料真的能防刺吗？有没有经过相关部门的认证或做过相关的破坏性试验值得探究。

对于“防刺白大褂”1659元的定价，李庆表示，从成本上考虑，淘宝商家出售的防刺白大褂价格上千元，三甲医院一位医务人员需要具备两套春季制服、两套秋冬制服，共四套，按照一件防刺白大褂上千元来计算，一位医务人员需要花费近六千元用于购买白大褂，这对于医院来说，成本高昂。李庆表示，医院可以将更多的精力专注于改善医院的安保防护。

李庆认为，这可能是一起典型的商家炒作行为，渲染了医患矛盾。医疗人员的人身安全防护，来自于医院的管理，而不是靠对防刺白大褂的投入，“这种操作性并不是很大”。

另一名来自湖北武汉的医务人员受访时说，恶性伤医事件毕竟是在极少数情况下发生的。她说，医院内配备的保安很多，平时穿的白大褂医院会定期统一进行消杀，用于隔离病菌，保护自己，如果购买了此类“防刺白大褂”如何进行消毒等工作值得商榷。

此外这名医务人员称，她所就职的医院员工手册里写明医务工作人员不能自行购买白大褂，在工作期间需穿医院统一购买的服装。

