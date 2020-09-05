泛民去留民调方案出炉：只采用对“参与民调议员”意见

主宰香港民主派立法会议员去留的民调方案出炉，民主党与香港民研落实弃“双门槛”，只采用受访者对“参与民调议员”去留意见的“过半”门槛，决定去向，超过一半人支持留便留、叫走就走，目前有15名民主派议员参与民调，会跟从决定。但民主党主席胡志伟重申，若去留两边都不够半数人支持，会作政治判断。

根据《星岛日报》报道，民主党、公民党、香港本土毛孟静及工党张超雄昨日联同香港民研主席兼行政总裁钟庭耀举行记者招待会，在立法会22名民主派中，至少15名议员将参与民调，包括民主党胡志伟、林卓廷、黄碧云、许智峯、尹兆坚、涂谨申、邝俊宇，公民党陈淑庄、杨岳桥、谭文豪、郭家麒、郭荣铿，香港本土毛孟静及工党张超雄，社福界邵家臻则收到业界声音认为有需要参考民调，所以也会参与。早前表示会抵制议会的陈志全、朱凯廸，专业议政李国麟、莫乃光、梁继昌、叶建源及街工梁耀忠则未表明参与。

本次民调由香港民研和中大传播与民意调查中心共同进行，本月21日开始，预计做一星期电话访问，收集2000个样本。问卷会定立三条问题，包括有多少支持或反对留任一年、有多少支持或反对辞职离开议会和是否上述议员的支持者。这次将会采用“过半”为门槛，但不会计算非“参与民调议员”支持者的意见，只以属“参与民调议员”支持者计数，超过一半人有同一倾向，参与民调议员就须跟从该决定。

对于最终未采用“双门槛”建议，即不分受访者政治取态、整体结果要达一半，或只计算民主派支持者而达三分之二作决定，民主党主席胡志伟说，民主派商讨及听从各方意见后，认为没有理由让建制派支持者左右去留决定，也得悉市民认为三分之二标准太高，所以最后只采用过半门槛。党友林卓廷指，民主阵营对去留分歧较大，如果让建制派意见左右民主派去留“好难同支持者交代”，并表示“何君尧支持者令林卓廷离开是不可以接受的” 。

