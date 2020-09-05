中国驻美大使馆：将在美国全面实施赴华乘客核酸检测措施

中国驻美大使馆昨天公布最新消息，自美东时间9月15日起，从美国搭乘直飞航班赴华的中、外籍乘客，须于登机前三天内完成冠病病毒核酸检测，并凭核酸检测阴性证明申领带“HS”标识的绿色健康码（适用于中国公民）或健康状况声明书（适用于外国公民）登机。

根据中国驻美国大使馆网站公布的消息，根据中国民航局、海关总署、外交部联合发布《关于来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机的公告》和有关部门的最新要求，经综合评估，驻美国使领馆决定于美东时间9月15日0时起在美国全面实施赴华乘客核酸检测措施。

公告指出，自美国搭乘直飞航班赴华的中、外籍乘客，须于登机前三天内完成冠病病毒核酸检测，并凭核酸检测阴性证明申领带“HS”标识的绿色健康码（适用于中国公民）或健康状况声明书（适用于外国公民）登机。例如，搭乘直飞赴华航班的起飞日期是10月10日，则应提供出具日期为10月7日至10日的核酸检测阴性证明。

另外，自美国出发搭乘商业航班经第三国或地区赴华的中、外籍乘客须凭核酸检测阴性证明申领带“HS”标识的绿色健康码、健康状况声明书的要求继续有效。需要注意的是，美东时间9月15日0时起，自美国经第三国或地区中转赴华的中、外籍乘客需提供最后一段赴华航班登机前三天内有效的核酸检测阴性证明。例如，搭乘最后一段赴华航班的起飞日期是10月10日，则应提供出具日期为10月7日至10日的核酸检测阴性证明。

自第三国出发，经美国直接中转乘机赴华的中、外籍乘客，须分别凭中国驻该第三国使领馆复核的在有效期内带“HS”标识的绿色健康码或外国人健康状况声明书登机。如在不符合登机条件的情况下来美中转，将面临极高的滞留风险，甚至被遣返回出发地。

公告还提示，自美东时间9月15日0时起，中国籍乘客凭14天健康码（带飞机标识）登机的做法不再适用从美国搭乘直飞航班赴华以及自美国出发经第三国或地区赴华的乘客。此前不要求从美国搭乘直飞航班赴华的外籍乘客办理健康状况声明书的安排亦不再适用