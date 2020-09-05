美农村电信网络称替换华为和中兴设备将耗资18.37亿美元

美国联邦通讯委员会(FCC)昨天称，依赖华为和中兴通讯的廉价设备运营业务的美国农村电信网络对政府表示，替换这两家中国企业生产的交换机和路由器将耗资18.37亿美元（约25亿新元）。

根据路透社报道，今年6月，FCC正式认定华为和中兴通讯对美国国家安全构成威胁，此举意味着美国公司将被禁止利用83亿美元的政府资金从这两家企业购买设备。

FCC去年进行投票，提议要求农村运营商移除和更换掉美国网络中使用的这两家中国企业生产的设备。

FCC委员表示，这份报告表明国会需要批准更换这些设备的资金规模。国会已经批准报销更换设备的支出，但还未批准具体金额。 FCC表示，认为运营商将有资格获得约16.2亿美元的报销。

FCC主席阿吉特·派（Ajit Pai）表示：“通过认定我们网络中存在的不安全设备和服务，我们现在可以努力确保这些网络，特别是那些小型和农村运营商的网络，使用值得信赖的供应商提供的基础设施。”他敦促国会“批准合适的资金，以报销运营商更换任何被确定为国家安全威胁的设备或服务的费用，以便我们能够保护我们的网络。”

FCC确认有50多家电信公司使用中兴或华为的设备或服务，其中大部分为小公司，同时还包括CenturyLink CTLegal和威瑞森通讯(Verizon Communications)VZ.N等少数规模较大的公司。 威瑞森通信表示，其网络中未来使用华为或中兴通讯的设备，但部分客户用于进行语音通话的少量名为VoiceLink的装置由华为制造。

威瑞森称，预计今年将淘汰所有VoiceLink装置。 CenturyLink表示，“受影响的遗留设备不能被用于连接或转接用户通信流量”，不在国会制定的限制范围内。该公司补充称，“一直在积极移除和更换设备，并继续与联邦决策机构合作，以加快这一进程。”