贵州毕节大方县五年拖欠教师工资补贴等超4亿元人民币

贵州省毕节市大方县自2015年起即拖欠教师工资补贴，截至今年8月20日，共计拖欠教师绩效工资、生活补贴、五险一金等费用4亿7961万元（人民币，下同，9565万新元），挪用上级拨付的教育专项经费34194万元。



根据中国政府网报道，根据群众在国务院 “互联网 + 督查”平台上反映的问题线索，中国国办督查室派员近日赴贵州省毕节市大方县进行了明察暗访，发现大方县自 2015年起即拖欠教师工资补贴逾四万元，并挪用上级拨付的教育专项经费。

同时还发现大方县假借推进供销合作社改革名义，发起成立融资平台公司违规吸纳资金，变相强制教师存款入股，截留困难学生生活补贴。

经查，大方县共计拖欠教师 2019 年绩效工资6336万元、第13个月工资2541万元，2015年至2019年乡镇工作补贴8100万元，今年乡村生活补助1054万元。

另外，大方县未按要求及时缴纳教师五险一金，去年1月以来欠缴教师住房公积金 13997万元、医疗保险13000万元，今年5月以来欠缴教师养老保险2933万元，并通过虚列支出将有关经费从大方县财政局拨入县教育科技局实拨资金银行账户，再通过一般缴款书回流国库基本账户的方式挪用教师住房公积金15217万元、医保资金8080万元。

此外，大方县擅自改变上级专项转移支付教育经费用途，挪用中央专项资金问题严重。2018年、2019年两年间，大方县共挪用上级教育专项资金34194万元，其中中央直接下达部分26027万元，占被挪用总数的76%。主要包括生均公用经费13482万元、校舍改造等基础设施资金7937万元、改善办学条件等项目工程资金5806万元、薄弱学校改造资金3355万元、营养改善计划经费2650万元、其他经费964万元。



