据报美国有意制裁中国芯片制造商“中芯国际”

美国国防部发言人昨天透露正在考虑是否将中国芯片制造龙头——中芯国际（SMIC）加入贸易制裁黑名单。

根据路透社报道，美国政府现已将超过275家中国加入实体名单，如华为和中兴通讯、海康威视等，中国关键行业深受打击。

美国防部发言人称，国防部正与其他政府部门合作，以确定是否采取行动，若列入名单，美国供应商出货给中芯国际前将需要取得批准。中芯国际的关键半导体设备供应商包括科林研发（Lam Research）、科磊（KLA）和应用材料（Applied Materials），可能受到影响。

知情人士则说，国防部是在本周稍早向商务部的“终端使用者审查委员会”（The End-User Review Committee, ERC）提出此建议，但还不清楚委员会是否支持。该委员会由商务部领导，包括国务院和其他能源部门等等，负责做出实体清单决策。

在此之前，中芯国际就已面临限制，因该公司依赖美国制造技术、又是接单华为的制造商之一，出货华为前便已需要美国许可。

美国国防部官员未说明采取行动的原因，但其他官员称正在审查中芯国际与中国军方的关系。国防部在过去几个月发布两份声称由中国军方拥有或控制的中国企业名单，特朗普虽有权将它们列入更严格的黑名单，但迄今未采取行动。

中芯国际和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应评论请求。

