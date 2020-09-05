中国驻日内瓦代表团发言人斥人权理事会专家涉港信函：虚假信息和无端揣测

中国驻日内瓦代表团发言人就人权理事会有关特别机制专家涉香港问题信函发表声明斥责这是据虚假信息和无端揣测，恶意指责中国法律，严重干涉中国主权和内政，中国坚决反对、完全拒绝。

根据中国驻日内瓦代表团官微消息，人权理事会在反恐中促进和保护人权问题特别报告员奥兰等特别机制专家日前就中国香港特区维护国家安全法致函中国政府，中国发言人指出这是根据虚假信息和无端揣测，恶意指责中国法律，严重干涉中国主权和内政。

声明说，中国从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是堵塞香港国家安全法律漏洞、切实维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定、确保“一国两制”行稳致远的必要和正当之举。香港国安法明确规定尊重和保护人权，依法保护香港居民根据基本法和《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会与文化权利国际公约》适用于香港的有关规定享有的包括言论、新闻、集会、游行等自由在内的权利和自由。有关特别机制专家对香港国安法的无端指责完全站不住脚。

声明还指出，奥兰等特别机制专家对一段时间以来中国香港特区“港独”和本土激进势力猖獗、暴力恐怖活动不断升级、外部势力赤裸裸插手香港事务等严重消极事态视而不见，对中国维护国家主权、统一和领土完整、防控国家安全风险、确保香港长期繁荣稳定和长治久安的正当举措不屑一顾，对包括香港同胞在内的14亿中国人民拥护和支持香港国安法的正义声音充耳不闻，出于傲慢、偏见和政治目的，肆意歪曲诬蔑香港国安法，且在未与中方有效沟通的情况下迫不及待上网公布，以迎合某些西方国家和反华势力。

声明表示，此事再次说明，一些特别机制专家不具备履行职责的专业素养和能力，不愿意全面、公正、客观地认识事物、研究问题，甚至可能出于政治目的滥用职权，既不尊重《联合国宪章》的宗旨和原则，也违背《特别机制行为准则》。事实上，近年来人权理事会特别机制体系弊病凸显，越来越多国家表示关切。由于一些特别机制专家肆意妄为，特别机制信誉已受到严重损害。

中国正告有关方面，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务的决心坚定不移。任何势力、任何情况都动摇不了中国政府和中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定的决心和意志。