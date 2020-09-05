虽面临特朗普禁令 TikTok上月营收超过8000万美元

根据Sensor Tower商店情报数据公布的8月数据显示，尽管前有特朗普政府的禁令威胁，后有大量同类产品的竞争追赶，但TikTok仍手握着全球应用程序中“吸金之王”的桂冠。不过数据显示TikTok的市场份额正在不断被其同类替代软件瓜分。即使最终TikTok没有被封禁，可能也需要花费时间和精力来挽回这部分流失的用户。

根据财联社报道，上月全球收入最高的非游戏应用程序是TikTok，在苹果商店和谷歌商店的总收入超过8810万美元（1亿2022新元），是其去年同期收入的6.3倍。不过相较此前5月到8月的收入数据，环比有较大下降。该收入约85％来自中国，7.8％来自于美国，1.4%来自土耳其。

值得注意的是，由于7月起美国政府开始威胁封禁TikTok，导致TikTok竞争对手的下载量飙升。实际上，这些TikTok的替代软件从今年初开始就一直在努力提高市场份额，并且一直在稳步取得进展。

今年1月时，TikTok的安装量约占76%，其余四款应用的安装量合计占24%。但到了8月，字节跳动的四个最大竞争对手的市场份额已经攀升至44%，而TikTok的市场份额则被压缩了20个百分点。

尽管TikTok及其竞争对手上月的安装量均环比下降，但在美国市场上，TikTok的几个主要竞争对手的月度活跃用户数量（MAU）都在增加。TikTok竞争对手的MAU上月较7月份增长了12%，较1月份增长了49%。这可能表明，这些TikTok竞争对手已经令部分寻找TikTok替代品的美国用户产生了兴趣。

在TikTok的竞争对手中，Triller和 Likee为今年1月以来在美国市场每月安装量最大的App，也是抢占TikTok市场份额最多的竞争者。

Likee的前身是新加坡视频社交平台BIGO旗下产品Like短视频，2017年7月上线，早期是一款在东南亚主打年轻人互动的短视频产品。在2019年初，欢聚集团收购了BIGO，由此，Likee归于欢聚集团旗下。

Triller则是由Triller LLC于2015年推出，获得了美国总统特朗普的入驻。

除了这些主要的竞争对手外，不少知名社交平台也试着涉足短视频分享领域，想要分一杯羹。Instagram上月推出了新功能Reels，被普遍吐槽为山寨版“TikTok”； YouTube和Snapchat也都在添加类似的新功能，希望能吸引TikTok的忠实用户群。虽然Reels推出后并没有对Instagram的安装产生任何明显影响，但数据显示，在这项新功能的影响下，Instagram的平均每周活跃用户数较前一个月略有增加。

尽管面临特朗普政府的禁令威胁和同类产品的竞争追赶，但在短视频分享领域，TikTok仍处于最为领先的地位，其安装量虽然相较8月有所下降，但仍比6月略微增加，相较1月更是已经增加了51%。

今年前8个月，全球消费者在TikTok（包括中国iOS上的抖音）上的支出达到5.92亿美元。这一数字占全球苹果商店娱乐类应用所获得的30亿美元收入的近五分之一。同一时段，TikTok在美国的苹果商店获得的收入接近3500万美元，占该平台娱乐类应用总收入8.5亿美元的4%以上。在谷歌商店中，TikTok被归类为社交应用，美国消费者在该软件上支出了大约660万美元，占该类别应用产生的约1.81亿美元的4%。