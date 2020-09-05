报告：中国网络文学作者近2000万人 平均月收入5133元人民币

昨天发布的《2019中国网络文学发展报告》显示，去年中国网络文学作者数量达到1936万人，签约作者数量达到77万，女性作者数量提升较快，超越了男性作者。统计数据还显示，网文作者平均月收入5133.7元（人民币，下同，新元）。

根据北京头条客户端消息，第四届中国“网络文学+”大会开幕式暨高峰论坛昨天下午在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心举行，上述《网文报告》还显示，网络文学行业市场去年规模达到201.7亿元，版权营收持续提升；输出作品数量达3452部；作品累计达2590.1万部；其中25部获得国家新闻出版署与中国作家协会联合举办优秀网络文学原创作品活动的推介。另外，报告还显示，作品平均创作周期近一年，都市职场题材作品年度点击量最高；去年IP新改编数量共9656部，现实题材IP改编备受青睐。

值得一提的是，中国网络文学作者数量去年达到1936万人，签约作者数量达到77万。其中女性作者数量提升较快，在总体数量上超越了男性作者。学历主要集中在大学本专科，地域上重点分布在二三线城市。在年龄分布上，90后年轻作者占比达44.6%，新人渐成主力。

统计数据还显示，网络文学作者平均每日创作时长达4.5小时，网络文学平台日均更新字数1042.1万字；网络文学作者月收入分布方面，2000元/月以下及暂无收入占比44.6%，2000元—5000元/月占比24.1%，5001—10000元/月占比20.1%，10001—20000元/月占比7.1%，20000元/及以上为4.1%，网文作者平均月收入5133.7元。

展望未来，政策引领网络文学的发展将更为规范有序，各企业加大主题出版和精品力作的支持力度，更加注重IP泛娱乐产业链的布局，优质IP将以多种方式通过不同场景呈现给读者，使其价值最优化、最大化。人工智能翻译技术加持下，中国网络文学海外市场规模持续扩张，未来5G也将与技术融合，拓宽阅读场景。