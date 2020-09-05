李稻葵：中国数字贸易出口量仍不足

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵在2020年中国国际服务贸易交易会高峰论坛表示，数字贸易是中国“双循环”时代服务贸易高质量开放的亮点，但出口量仍显不足。

根据澎湃新闻报道，李稻葵表示，当前中国经济已经进入新的发展阶段，即“双循环”发展阶段。“双循环”发展阶段的本质是以国内的市场、生产要素和技术为基础，加上高质量对外开放，两个“轮子”相互协调、共同推动经济发展的新阶段。

李稻葵表示，“双循环”的两个重要点，一是自己的统一大市场要做好，内需要提升；二是要以更高质量的开放促进中国经济发展的质量。

“内需提升的关键是要提升百姓的可支配收入，通过城镇化以及城市内部更好的基本服务提供，让百姓更愿意、更大胆地拿出腰包里的钱进行私人消费，这是内循环的第一个要义。”李稻葵说。

李稻葵表示，“双循环”时代高质量对外开放的关键之关键是服务贸易的提升。与服务业占中国GDP比重形成鲜明对比的是，中国在国际贸易领域的服务贸易仍然不足。“去年全年我们产品贸易顺差4200亿美元（5731亿新元），服务贸易却是逆差2600亿美元，我们的服务贸易远远落后于应有的经济地位。”

李稻葵表示，服务贸易是未来一段时间中国高质量开放的重点。“中国服务贸易增长的潜力是非常大的，讲几个小数字，你看德国的服务贸易占GDP比重18%。美国是7%左右，印度是12%，我们只有5%，所以服务贸易高质量开放是下一阶段我们高质量开放的重中之重。”李稻葵说。

李稻葵表示，“双循环”时代，服务贸易高质量开放的亮点是数字贸易。因为即使按数字贸易的宽口径定义，中国数字贸易占全球占整个数字贸易的比重也仅4.5%。“这个数字跟咱们自己国内数字经济发展又是不成比例的，不对称的。”

李稻葵认为，中国数字贸易的出口量仍然不够。“下一步应做好、做强自己的数字贸易，做好产权保护、隐私保护等，还要处理好国家安全、公共安全与个人用户体验、用户自由度之间的平衡。更重要的，也是具有挑战性的是在国际上与美国等主要国家共同合作，打造数字贸易的共同准则。”