苏州推中国首个“文明码” 积分等级可换取生活就业等优先便利

苏州推出中国首个 “文明码”作为市民的通行证，其文明积分等级高的市民将会享受工作、生活、就业、学习、娱乐的优先和便利。

根据《法治日报》报道，“苏城文明码”是“市域电子身份认证体系”的重要组成部分，可以展示交通违法行为扣减文明交通指数分值、志愿者注册及参与活动积分，并可作为警示和惩戒综合文明指数低于下限人员的电子凭证以及外来人口积分入户志愿服务电子凭证。市民点击进入“苏城文明码个人中心”，就可看见自己的文明积分。目前，该积分由本次上线的文明交通指数和文明志愿指数构成。

据了解，文明交通指数是该版本的重要内容，交通文明指数适用于18周岁及以上的在苏人员，基本分是1000分，上限也是1000分。该指数与个人交通违法行为处罚记录、交通志愿执勤活动等信息相关联，按照一定的赋分规则动态加减分。

从个人注册之日起，交通文明指数的计分周期为一年，周期届满后重新计分。扣分由个人交通违法行为处罚记录产生，例如机动车闯红灯扣50分，酒后驾驶扣100分。加分则由参加交通志愿执勤活动产生，每参加一次交通志愿执勤，可获得固定加分。

此外，“苏城码”2.0Pro还上线了文明志愿指数模块，若已通过相关平台注册的苏州志愿者，系统会自动同步其本人的志愿服务积分，并按照一定的赋分规则转换成文明志愿指数进行展示；尚未加入志愿者的市民，可直接点击“我要加入志愿者队伍”模块，成为苏州志愿者。

据悉，在本期上线的“计分模块”“加入模块”基础上，文明志愿指数将与苏州市志愿服务云平台打通，届时，志愿者只需动动手指，就可在线报名参加各类志愿服务，每参加一次志愿服务，将按照赋分规则获得文明志愿指数积分。

