港餐厅负责人涉卖香港众志违规口罩被捕 黄之锋：难理解拘捕原因

香港海关昨日派员到观塘一家出售前香港众志提供涉嫌违规标榜“NOT MADE IN CHINA”口罩的餐厅执法，并拘捕该餐厅一名31岁女负责人，涉嫌违反《商品説明条例》。前香港众志秘书长黄之锋回应事件时表示，实在难以理解为何海关会突发上门进行拘捕，并称这次拘捕和搜查唯一原因就是收到政权命令执行政治任务。

前香港众志秘书长黄之锋回应事件时表示，已解散的香港众志在5月初收到海关查询时，已通知所有分销点停止发售相关口罩。他又指，当时海关人员向被捕人士表明，相关拘捕行动只会延伸到提供及生产口罩的一方。在口罩停售4个月后，实在难以理解为何海关会突发上门进行拘捕，尤其是被捕人士作为一名餐厅侍应，根本与口罩供应完全无关。

他还指，海关在多个月来，一直声称产品“Not Made in China”不符事实，但从未提供相关证据或调查结果，并指“相信海关进行是次拘捕和搜查唯一原因，就是收到政权命令执行政治任务。”

被海关上门调查的餐厅是位于观塘的“The Artlab by Favilla”。海关昨日表示，有网上商户透过餐厅供应一款附有“NOT MADE IN CHINA”及“ASTM Level 1”等标示的外科口罩，怀疑附有虚假产地及效能声称。海关今年5月已先后拘捕24岁的前香港众志常委梁延丰及前副主席郑家朗，案件仍在调查中。而涉事餐厅昨天晚上8时许则在社交媒体发文指，“同事已平安回家，多谢关心”。