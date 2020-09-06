香港登记检疫人数突破百万

香港特首林郑月娥介绍，香港普及社区检测计划网上登记人数突破了100万。

据中新社报道，林郑月娥5日晚通过社交媒体介绍，香港普及社区检测计划网上登记人数突破了100万，且已有约85万名市民到各个社区检测中心接受采样，普遍反应都很正面。她衷心感谢市民的支持和配合。

香港普及社区检测计划自8月29日起开展网上预约，9月1日起正式实施。林郑月娥介绍，在网上预约登记的市民，有超过九成都按预约前往社区检测中心接受采样，比例远较此前在特定群组检测计划下市民交回样本瓶的比例高。

林郑月娥说，明白部分市民特别是长者，未必能自行做到网上登记，除了有赖地区团体通过义工替长者预约外，各社区检测中心亦接受现场登记，尽量避免市民要多走一趟。特区政府估计，约有18%完成采样的人士是在现场登记的，各个社区检测中心主管都作出适当安排，务求令运作顺畅，市民满意。

林郑月娥强调，普及社区检测计划是“愿检尽检”，特区政府没有为计划订下参与人数的目标，但越多人参与计划，越有机会切断病毒的社区传播链。特区政府已宣布延长该计划至9月11日，市民可在网上预约登记新增的检测时段。

她还表示，留意到近期有不少人士公开呼吁市民为己为人、参与检测，对此她表示感谢，相信只要大家同心协力，可以打赢这场抗疫战。