据悉蒋万安将表态参选台北市长

国民党台北市党部主委黄吕锦茹昨日表示，经她亲自征询，国民党立委蒋万安肯定表态“参选下届台北市长”；台北市议员罗智强也表达意愿，未来会“强强联手”。

据联合网报道，虽然黄吕锦茹如是说，不过蒋万安仍未松口，他仅表示，现阶段重心在立法院，党内没有讨论到相关话题。罗智强说，党内初选谁胜出仍在未定之天，他会全力以赴。

2022年被视为2024大选的前哨战，台北市是关键选区。蒋万安年初即着手扩充办公室新媒体人才，并与业界合作强化网路经营。

蒋万安5月、6月主动连系部分党籍台北市议员，了解地方建设与基层民情。据转述，蒋万安也有意与党籍议员分批请益，释出跨区经营意愿，市议会国民党团书记长陈重文也着手协助蒋成立北投法扶服务处。

国民党党务人士说，目前地方有两个系统逐步协助蒋万安在北市扎根，一是拥有基层支持的党籍议员系统和里长系统；二是组织类后援会形式，帮蒋深入各区社团。前者目前以议会党团为主要运作核心，与蒋有私交的议员也会私下协助；后者从较草根的北投出发，再转往串联士林、大同等宫庙系统，再逐步扩充全市。

黄吕锦茹说，不论是蒋万安或罗智强，目前所属选区都仅是北市一部分，若有心参选市长，都要提早跨区布局，努力连结各区接地气。