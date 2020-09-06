报告：北上广深已成中国“超一线城市”

国际会计师事务所普华永道（PWC）中国管理咨询部合伙人金军6日在北京指出，根据最新研究，无论是体量规模或者发展质量上，北上广深已经是中国名副其实的“超一线”城市，在国际上也有各自的影响力。

据中新社报道，中国发展研究基金会与普华永道当日联合发布《机遇之城2020》报告。报告的观察城市涵盖42个中国城市。评估工具包括十个观察维度，涵盖经济发展、社会民生、城市基础设施等多个层面。同时，今年还特别关注从医疗卫生、城市生产安全、自然灾害、公共安全等角度衡量城市的韧性程度。

观察结果显示，北京、上海、广州、深圳排名前四名。金军说，这四个城市是能与世界级城市比肩的，也是城市集聚效应的典型体现。

同时，近年来发展迅速的“新一线”城市如成都、南京、杭州、武汉、郑州同样排入前10位，亦具有充足的发展动力和人才吸引力。

“新一线”城市经常跻身前五名位置，例如“智力资本和创新”中长沙、南京分列第三、第四。“交通和城市规划”中南京位居第一，苏州位列第三。

中国发展研究基金会秘书长方晋说，今年疫情对城市发展和治理构成了严峻的挑战，大城市是这场危机中的主战场。大城市良好的基础设施、信息技术的普遍应用、社区管理的严密高效、社会组织的广泛参与、强烈的公民意识，在应对疫情带来的危机中发挥关键的作用。