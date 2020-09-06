美的回应董事长方洪波减持两千万股：个人需要

美的集团9月6日回应董事长兼总裁方洪波减持两千万股套现13亿元（人民币，下同，2.59亿新元）说，这是因方洪波的个人资产配置需要。

据澎湃新闻报道，美的集团回应说，方洪波减持是因个人资产配置需要，且是首次减持。美的集团同时强调，公司未来三季度基本面继续向好，预计单季收入将实现强势增长。

深交所大宗交易信息9月2日显示：美的集团当天大宗交易为2041.82万股，成交金额为13.9亿元，均价为68.12元/股。较美的集团当天收盘价70.93元，折让3.9%。美的集团董事长兼总裁方洪波出现在减持董、监、高减持名单中，减持2000万股。这也意味着，方洪波这次套现了逾13亿元现金。

今年8月3日，美的集团因在疫情期间股价创新高，为74.74元，总市值突破5000亿元。但一个月后，方洪波开始大手笔减持。

对此，美的集团有三点回应：其一，方洪波因个人资产配置需要，且系首次减持。据介绍，方洪波之前都是增持美的集团股票。其二，交易受让方以海外投资机构为主，会继续长期持有，且根据法规要求交易后六个月内受让方也不得减持；其三，未来三季度公司基本面继续向好，预计单季收入将实现强势增长。

根据美的集团2020年中报披露的信息：方洪波共持有美的集团1.39亿股，持股比例为1.96%。

在方洪波减持的第二天，即9月3日，美的集团又出现了37笔大宗交易，成交量达2682.26万股，成交价均为67.53元，成交额18.11亿元，卖出方均为中国国际金融广州天河路营业部。交易仍来自于股东的减持，同样走的是大宗交易，无需提前公告，但减持金额显然已经超过方洪波此前减持。

今年上半年年，美的集团营收390.67亿元，同比下降9.56%；净利润为139.28亿元，同比下降8.29%。与格力电器和海尔智家相比，美的业绩更为出色。