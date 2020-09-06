国民党新两岸论述再提九二共识

台湾在野的国民党今天（6日）开会听取改革委员会结论报告。关于两岸论述部分，报告正式定调，以“基于中华民国宪法的‘九二共识’”延续两岸互动，反对台独与“一国两制”，呼吁对岸放弃对台用武。

据台湾《自由时报》报道，国民党副秘书长柯志恩在“全国代表大会”上做报告，新两岸论述内容如下：

- “中华民国”宪法既开创台湾民主自由，又连结两岸，提供两岸往来的法律基础，是稳定两岸关系的磐石。

- 两岸官方协商必须正视“中华民国”宪政秩序，两岸官方互动必须尊重“中华民国”存在的事实，表述“中华民国”的空间，是两岸官方协商互动的核心要素。

- 国民党执政时期关于“九二共识、一中各表”的表述，皆本于“中华民国”宪法，也是两岸求同存异的成功经验。基于“中华民国”宪法的“九二共识”，应用以延续两岸互动，并以此寻求互动方式与时俱进。

- 国民党数十年来坚决反对台湾独立与中国大陆的一国两制，因两者均将消灭“中华民国主权国家地位”。

- 大陆应放弃对台用武，两岸应树立和平解决分歧的典范，实现在国际社会相互尊重，互不排斥。为维持台海和平，推动两岸交往和台美合作同步并行，是当前最佳方略。

- 尽早完成两岸协议监督条例立法，持续推动两岸经济合作架构协议（ECFA）下的服务贸易协议与货物贸易协议。

- 为保障合法合理合情的两岸交流，国民党将率先制定党公职两岸交流行为准则，明定从政党员及党职人员来往两岸应遵守的规范。

- 两岸官方皆应保障民间交往，避免干扰两岸正常交流。台湾人民在大陆的人身自由和基本权利应受保障，相对地，大陆人民在台湾免于歧视的权利也应受保障。

报道称，国民党改革委员会6月曾抛出以坚持“中华民国”主权、保障自由民主人权、维护台湾安全优先、创造双赢共享繁荣等四大支柱取代“九二共识”，陈述两岸关系，并“九二共识”当成过去两岸互动过程的“历史描述”。

国民党主席江启臣当时还强调，“九二共识”的变，不是国民党的变，而是在于北京当局与民进党，才会造成台湾民众对“九二共识”的误解与不信任。

江启臣也说，改革委员会文字中将“九二共识”的过去与现在状况做出精简、客观的叙述，但无论如何，解决两岸问题绝非“一国两制”，那是北京当局的目标，国民党无法接受，“九二共识”是过去扮演两岸求同存异的重要工具。

报道也提到，江启臣如今等于再次紧抱“九二共识”，只是前面再加上“基于中华民国宪法的”等文字。党内人士透露，改革论述不会列入处理案，仅属于报告案，更无涉党章修正，相关内容经江启臣多次下乡并与马英九等历任前主席沟通认可无误。