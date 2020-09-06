坍塌的临汾饭店先后六次改扩建

中国记者调查发现，坍塌的山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店前身是村民自建住房，先后经历过六次改扩建。

据新闻联播微信公众号报道，记者再次进入这家饭店的坍塌现场，探究事故背后的原因。事发的聚仙饭店注册成立于2003年，是陈庄村和邻村安李村唯一能承接酒席的饭店。遇到红白喜事，附近几个村的村民基本都会在这家小有名气的饭店内摆席设宴。

据了解，这家饭店的前身是村民自建住房，先后经历过六次改扩建。发生坍塌事故的宴会厅由前后两栋房屋形成的院子上加盖预制板而建成，四年前，饭店负责人又在预制板上搭建了彩钢板顶棚，彩钢板之下、预制板之上，所形成的夹层用于堆放杂物。预制板下，就是聚仙饭店内高约三米、能容纳百余人就餐的宴会厅。

目前，宴会大厅的彩钢板和预制板残骸已被清运出事故现场，从前后两栋房屋的墙体上，还能依稀看见预制板的断面。记者在现场看到，大厅里有六根立柱支撑上方的预制板。其中三根立柱是钢筋混凝土材质，另外三根立柱则由砖块砌成，而这三根砖砌立柱也同预制板一起倒塌。事发时，预制板几乎是同时坍塌下来的。

随着预制板一同掉落的，还有预制板上铺设的保温层，这层由石渣构成的保温层能起到保温隔热的效果，但极易吸水，遇水后重量会有所增加。数据显示，聚仙饭店所在的乡镇8月降水量在280毫米以上。连续降雨让铺设了石渣保温层的预制板重量增加，最终坍塌。

因造价低、使用方便，预制板曾被广泛应用在中国农村的建房过程中。工人现场砌墙，然后把工厂里预先加工成型的预制板盖上，就能完成搭建。但其安全性往往受到承重墙承重能力、建筑物整体性等因素的限制。

作为农村自建房的聚仙饭店建于上世纪80年代初，此后便开始扩建。村民告诉记者，大家通常没有一次性建房资金，挣点钱就扩建一点，这成了农村建房及后续扩建的通行做法。

建房前，房主只要向村委会提交一份建房申请书，仅确认建房土地面积，无需结构设计等关乎房屋安全的项目，便能审批通过开建房屋。至于怎么建并无审批和监管，而此后多次加盖扩建，也不用再次审批。、

事实上，聚仙饭店成立后的第二年，原建设部颁布过一份意见规定，对于农民自建低层住宅，建设方应优先考虑选择具有工程技术职称的技术人员和经县级建设行政主管部门培训合格的建筑施工人员，但并没有硬性要求。

目前，一场特别针对农村房屋质量和人员聚集场所安全的专项检查，正在山西全省展开，使用预制板搭建的房屋被列为重中之重。记者走访发现，当地农民自建住宅已基本舍弃了预制板，翻建为更为牢固的混凝土结构。仍然保留预制板的大多是饭店、超市等临街商铺，建成时间普遍在10年以上。

据报道，在当地之前的例行安全检查中，房屋质量并没有被列入其中，也无法在安全责任公示牌上找到相关负责单位。尽管目前的排查仍以“望闻问切”为主，但住建部门专业人员的介入，特别是排查指标的设立，还是让初筛更具针对性。像“漏雨、积水”这类容易被常人忽视，却又很可能给建筑结构带来巨大破坏的风险，就被重点标注出来。