中国驻加国大使：孟晚舟事件是中加关系主要障碍

中国驻加拿大大使丛培武接受加拿大媒体专访时表示，孟晚舟事件是当前中加关系的主要障碍。加方充当美方帮凶，犯下严重错误，致使中加关系陷入严重困难。

据中新社报道，丛培武接受加拿大法文大报《新闻报》（LaPresse）专访时表示，今年是中加建交50周年，但近年中加关系发展相对滞后。

他指出，孟晚舟事件是当前中加关系的主要障碍。这是美方为打压中国高科技企业、遏制中国发展一手策划的严重政治事件。加执法部门一开始就认为逮捕孟晚舟具有“高度政治性”。

丛培武指，加方充当美方帮凶，犯下严重错误，致使中加关系陷入严重困难。加方应从事情本身是非曲直、公平正义出发，尽快作出正确决断将孟晚舟释放，让她平安回到中国。这既有利于中加关系重回正轨，也有利于两国合作潜力得到释放。

丛培武强调，香港和新疆事务完全是中国内政，任何外国无权干预。中国中央政府出台香港国安法，有利于保障“一国两制”行稳致远，有利于维护香港居民的基本权利和自由。中国政府坚决打击恐怖主义，注重开展预防性反恐，通过教育方式实现去极端化。中方“拘押百万穆斯林”不仅是虚假新闻，更是“世纪谎言”。

丛培武表示，中方坚决反对一小撮美政客为了一己之私不断制造事端，试图将中美关系推向所谓“新冷战”。“新冷战”植根于旧思维，是在开历史倒车。各国应共同抵制这股逆流。