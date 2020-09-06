中国央行副行长：金融业外商投资准入负面清单已清零

中国央行（中国人民银行）副行长陈雨露6日表示，中国金融业外商投资准入负面清单已正式清零。目前更多外资和外资机构正有序进入中国金融市场。

据中新社报道，陈雨露在2020年中国国际金融年度论坛中致辞说，中国金融业不断追求对外开放，参与全球经济金融治理。一方面，中国取消了对银行、证券、期货和基金管理等领域的外资持股限制，降低了资产规模、经营年限等股东资质方面的限制，同时在企业征信、信用评级、支付清算等领域给予外资国民待遇，积极推动会计、税收和交易制度与国际接轨。

陈雨露说，在今年发布的新版外商投资准入特别管理措施负面清单中，金融业准入负面清单已正式清零。目前更多外资和外资机构正有序进入中国金融市场。

他说，另一方面中国也在推动人民币成为更好的国际储备货币。目前，人民币是全球第五大支付货币和官方外汇储备货币，全球70多家央行已将人民币纳入官方储备，同时人民币金融资产的国际吸引力越来越强。

陈雨露介绍，截至7月末，境外机构和个人持有的境内人民币金融资产余额已增长至7.74万亿元人民币（1.54万亿新元），同比增长37%。

陈雨露指，在金融服务业改革开放中，新型科学技术的应用亦是一个难以忽视的关键因素。目前央行正积极构建监管科技应用框架，健全监管基本规则体系，将努力为金融科技发展营造更好环境。