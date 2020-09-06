专家：中国第四艘航母动力系统或有重大变化

中国全军军事战略学科首席科学传播专家李杰说，中国第四艘在未来建造时很可能会在动力系统方面发生重大变化。

据《环球时报》报道，李杰9月5日在一场专家对话中说，中国的海防力量的发展进步很快。现在光辽宁舰航母就有6万多吨，超过中共见过时全中国海军的全部舰艇吨位之和，由此可见在1949年之前，中国是有海无防，或者说有海难防。

李杰介绍说，目前，中国海军处于即将从大国海军向强国海军迈进的阶段。中国已经有两艘航母入役，可以预见，未来第三艘乃至第四艘航母也将不断研发与建造，第三艘航母很可能和前两艘航母不太一样，不再采用滑跃式甲板，有可能会采用弹射起飞装置，而第四艘在未来建造时很可能会在动力系统方面发生重大变化。

在两栖攻击舰方面，李杰说，数万吨的两栖攻击舰至少要建造四艘，甚至八艘。战略核潜艇和攻击型核潜艇也正在持续发展。万吨级的055大型导弹驱逐舰中国也正在持续建造并强化战力，根据公开报道目前已经有一定数量的055型导弹驱逐舰开始实用化。安装了国产相控阵雷达的052C和052D导弹驱逐舰的数量已经达到比较可观的水平。

李杰强调，中国全社会的海洋意识这些年有了很大提高，但仍有待加强。自己给全国中小学生讲科普课时发现，很多时候老师和学生基本上都答不出中国“海洋国土”的面积。

李杰介绍，中国除了960万平方公里陆地国土之外，还有300万平方公里的管辖海域，全民应该牢固树立中国国土面积包括陆地国土和海洋国土的概念。