中国银保监会副主席：将防止房地产过度金融化

中国银保监会副主席周亮6日谈及下一步中国金融风险的重点时说，将防止房地产市场过度金融化。

据中新社报道，周亮在中国国际金融年度论坛上说，当前中国银行业风险抵御能力和保险业偿付能力总体稳定。今年前7月，新增人民币贷款13.1万亿元（人民币，下同，2.61万亿新元），同比多增2.4万亿元；银行业、保险业新增债券投资5万亿元；保险业原保费收入3万亿元，赔付支出7479亿元，长期股权投资同比增长超过18%。

此外，上半年普惠型小微企业贷款同比增长28.4%，远超各项贷款平均增速。前7月，银行业新增制造业贷款1.6万亿元，超过去年全年增量。通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施，银行业为市场主体减负让利8700亿元。目前，商业银行不良贷款率1.9%，拨备覆盖率182.4%，资本充足率14.2%。

谈及金融领域的风险在疫情冲击有所显现时，周亮说，银保监会将督促银行多渠道补充资本。落实资产质量分类，按照预期信用损失法增提拨备。加大不良资产处置力度，今年预计银行业处置不良贷款3.4万亿元。

周亮强调，下一步，官方将稳妥处置高风险中小金融；严格遵循“房住不炒”定位，防止房地产市场过度金融化；落实资管新规要求，防止影子银行反弹。通过打击违法违规活动牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。