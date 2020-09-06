香港议员朱凯迪吁民主派抵制来年议会

香港议会阵线的现任立法会议员朱凯迪呼吁民主派抵制来年议会。他认为中国中央政府是为了防止民主派赢得立法会的多数席位，才将今年9月立法会选举推迟。

据《明报》报道，朱凯迪今（6日）在港台节目中说，不同的民调结果均显示，大部分民主派支持者认为，接受“中共委任”将释放港人已放弃的错误信息。相反，抵制非法的过渡议会则能响应国际社会要求立即重启立法会选举。

朱凯迪说，香港已到达没有退路的处境，与内地在2014年前相对和谐的时间已一去不复返，呼吁民主派抵制来年议会以反映民意。

朱凯迪称，《香港国安法》生效后，仍有逾60万名市民参与民主派初选，显示香港人的反抗精神。朱凯迪认为，对北京而言最坏的情况就是民主派赢得立法会的多数席位，将迫使中央回应港人的政治诉求，或直接推翻现有体制，故此中央为拖延时间而取消今年9月立法会选举，诱使民主派接受延任正是“软着陆”的关键。

朱凯迪认为，中央比港人更需要民主派延任，因为发展香港的民主并维护其自由，能测试中国是否真正迈向现代化，以及成为国际社会上负责任的伙伴。

他引述分析说，中央容许四名被选举主任“DQ”（取消参选资格）的议员留下，旨在展示“善意”并给予被DQ者机会“纠正”言行。他质疑：“我是否应该感恩？还是我该为这现实版的《黑镜》电视剧而感到担忧？”