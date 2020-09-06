紫荆网刊登张晓明2015年致辞内容：香港不实行三权分立

时政政论性杂志《紫荆》昨天（5日）在“紫荆网”刊登了时任香港中联办主任张晓明2015年在《基本法》颁布25周年研讨会上的致辞稿。文件提到，香港不实行三权分立的政治体制，回归前不是，回归后也不是。

张晓明致辞时说，对此，邓小平1987年4月16日会见香港特别行政区《基本法》起草委员会委员时讲得非常清楚。

张晓明提到，香港特别行政区享有的高度自治权都是来源于中国中央政府的授权；香港特区政权机构设置及其相互关系的决定权、政治体制发展包括普选制度的最终决定权，都是中央所拥有的；香港的政治体制与国家的政治体制存在密不可分的关系，它不仅是特别行政区内部的一种治理体系，也是中央政府对香港特别行政区治理体系的一个组成部分。

他说：“这种地方政治体制的定位和属性，以及在特别行政区行政、立法、司法三权之上之外存在的中央的权力，也决定了三权分立这种通常建立在主权国家完整权力形态基础上的政治体制，对香港特别行政区顶多只有参考和借鉴价值，而不可能完全适用于香港特别行政区。”

张晓明强调，行政权与立法权相互制约、相互配合，司法独立，并说行政主导并不意味着行政管理权独大，不是说立法会要放弃对行政机关的监察责任，更不会妨碍立法权和司法权的正常行使。