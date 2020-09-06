贵州大方县拖欠教师工资近5亿人民币

中国国务院办公厅派员赴贵州省毕节市大方县进行明察暗访发现，当地共拖欠教师工资等费用将近5亿元人民币。

据新华每日电讯微信公众号报道，国办督查室派员赴贵州省毕节市大方县进行明察暗访发现，截至今年8月20日，当地5年共拖欠教师绩效工资、生活补贴、五险一金等费用47961万元（人民币，下同，9565.14万新元），挪用上级拨付的教育专项经费34194万元。记者调查发现，拖欠工资背后，当地教育系统隐藏其他问题。

大方县一名教师告诉记者，曾有老师因向政府反映相关问题被处分，还有不少老师遭到解聘威胁，县城老师被威胁调到边远村小，不准参加职称晋级和评优。即使被国办督查室点名后，当地仍有教师因在朋友圈转发国办督查室通报而被相关部门电话警告。

值得注意的是，中国庭审公开网“受贿罪（2019）黔03刑初8号”庭审视频显示，公诉人提到，大方县现分管教育的一位副县长，在担任某镇党委书记期间，曾多次行贿大方县原县委书记张瀚时，希望在职务调整过程中得到“关心”。

张瀚时2018年5月涉嫌严重违纪违法接受贵调查。但让当地不少教师难以置信的是，包括前述副县长在内的84名行贿人中，不少人并未得到相关处理，一些人甚至之后被提拔。

此外督查还发现，大方县以推进当地供销合作社改革的名义，发起成立乌蒙信合公司，变相强制教师等公职人员存款入股，违规截留困难学生补助，打着“服务三农”的幌子，将揽存的资金几乎都调剂到大方县政府下属融资平台公司使用，成为县政府财政“周转资金池”。

据《人民日报》报道，国办督查室发布毕节市大方县拖欠教师工资补贴等问题的通报后，贵州省委决定对大方县政府县长作停职检查处理，对大方县政府分管财政工作的副县长和分管教育工作的副县长作免职处理。

贵州省已成立联合调查组进驻大方县督促整改和开展查处工作，对大方县拖欠的教师绩效工资及各类津贴补贴、欠缴教师的“五险一金”，确保今年9月10日前发放补缴到位；对大方县违规挪用的教育专项经费，确保年底前全部归还到位。对融资平台公司违规吸纳资金、变相强制教师存款入股、截留学生生活补贴等问题，将深入调查。