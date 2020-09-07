港人昨示威 香港中联办：挑衅国家意志

针对香港民众昨天发起示威游行，主要诉求之一是反对《香港国安法》，香港中联办批评，这是公然挑衅相关法律和国家意志。

昨日是香港立法会原定的选举日，但特区政府以冠病疫情为由，在7月底宣布将选举延期一年。当地网民号召昨日在九龙区游行，反对《香港国安法》及健康码，更声称要“重燃战火”。

中联办昨天以发言人名义透过官网说：“一些顽固‘揽炒派’执意藉9月6日这个原定立法会选举日煽动街头对抗，这种在疫情之下公然违反限聚令的非法行径，是对相关法律和国家意志的公然挑衅。对此，我们予以强烈谴责。”

发言人也强调，在维护香港国家安全和社会大局稳定上，只有刚性原则，没有弹性空间，对任何违反《香港国安法》的行为都将是零容忍。

“香港警方已严正声明，对发生任何涉嫌违法行为，必将果断执法，决不手软。相信社会各界会进一步看清“揽炒派”反中乱港的真面目，共同维护香港社会的繁荣稳定。我们决不允许香港再乱起来。”

据港媒报道，这场游行订于下午2时30分在九龙一带集合，然后步行前往旺角。警方事前曾发出警告，要求市民不要参加这次未经批准的非法集结，并出动大批警力加以因应，例如在西九龙及其他各区，部署约2000警力，以及在红隧及西隧九龙出口架设路障等。

近3时，一批示威者在佐敦聚集，他们高呼“我要投票”“五大诉求，缺一不可”等口号。香港社会民主连线主席黄浩铭、前主席梁国雄及成员陈皓桓到场示威，随后被搜身并带上警车。

警方约3时在佐敦一带举蓝旗，但仍有大批示威者聚集。约4时，在弥敦广场门外举黄旗警告。有示威者在旺角西洋菜南街堵路，并向警察投掷硬物。警方后来在山东街及通菜街交界发射多枚胡椒球，并举紫旗警告示威者。

港府发言人晚上7时发布声明，指有大批市民漠视警方劝喻，在九龙多区参与未经批准的集结，以杂物堵塞道路，更有人向警务人员投掷硬物，并高呼“港独”口号。港府强烈谴责违法和自私行为。

示威一直延续至晚上，直至10时左右才逐渐缓和。