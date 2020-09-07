中国科兴生物90%员工及家属已接种自研冠病疫苗

中国科兴控股生物技术有限公司CEO尹卫东昨天表示，该公司约90%的员工及家属已按中国的紧急使用方案接种自主研发的实验性冠病疫苗。

中国7月启动紧急使用方案，但未公布更多细节。中国希望通过实验性冠病疫苗的紧急使用来保护必需行业的工作者，以防未来冠病卷土重来。该方案限于规定范围内的人群，包括医务人员、菜市场人员、交通保障人员、服务行业人员等。

尹卫东向路透社说，科兴生物约2000至3000名员工及家属自愿接种了公司自主研发的疫苗CoronaVac。目前CoronaVac已进入第三阶段临床试验，且已纳入中国的紧急使用方案中。

尹卫东在北京举行的服贸会间隙也透露，“作为一家疫苗研发商和制造商，暴发新疫情可能直接影响我们的疫苗生产”。他解释了为什么将他的公司包括在紧急使用方案中。

尹卫东称，该方案搜集的数据或可证明疫苗的安全性，但这些数据将不会被用作监管当局在评估是否批准疫苗用于商业用途时要审查的主要材料。这些数据不在已登记的临床试验方案内。

他表示，那些选择接种疫苗的人，包括他的妻子和父母，在接种前都被告知了潜在的副作用。这个疫苗只完成了初期和中期试验。

尹卫东自己也接种了疫苗。他说，医生在打疫苗前问询了他们的健康状况，接种群体出现不良反应的比例”很低”。

据科兴控股赞助的中期试验结果显示，接种CoronaVac之后的副作用包括乏力、发热和疼痛，但大多数程度轻微。

