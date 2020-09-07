杀人犯纸面服刑15年 中共内蒙政法委展开调查

中国内蒙古一名男子因杀人而被判有期徒刑15年，但他却没有坐过牢，之后还当上地方人大代表。当地官方已对此展开调查。

新华社属下的《半月谈》期刊报道，这个名叫巴图孟和的男子1992年因发生口角，捅了另一名男子白永春三刀。巴图孟和将白永春送医后，前往派出所自首。白永春因心脏破裂导致的大出血而死亡。

法院在1993年裁定，巴图孟和犯故意杀人罪，判处有期徒刑15年，剥夺政治权利两年。

《半月谈》记者多方采访核实，法院判决后，巴图孟和以“全身水肿、尿血”为由前往医院检查。就医后，他的母亲、姑父就为其办理了保外就医手续，并成为担保人。据多名当事人回忆，这份手续上，有数名当地时任政法机关主要负责人的签字。

报道称，凭着这份手续，巴图孟和连监狱的门都没进过，便于1993年直接从看守所“重获自由”。

巴图孟和2007年，即案发之后15年来到看守所领取刑满释放证明书。报道称，他们仅提供了一份当年的判决书，而看守所的一名内勤人员，据此为其开具了刑满释放证明书，并加盖公章。“一天牢也没坐过的巴图孟和，在纸面上‘服’完了15年的刑期。”

由于巴图孟和被判刑的资料并未在档案中体现，使巴图孟和得以在2012年当选为陈巴尔虎旗人大代表。

巴图孟和“纸面服刑”案件在2017年因一起涉嫌贪污犯罪案而引起注意。

巴图孟和2018年被开除党籍，法院随后决定将故意杀人罪、贪污罪数罪并罚，判处巴图孟和有期徒刑15年，并处罚金20万元（人民币，4万新元），剥夺政治权利两年。

内蒙古政法委昨天（6日）在微信上公布，政法委已派出工作组开展调查，并承诺调查结束后，将及时向社会公布有关情况，依纪依法严肃追究有关人员责任，回应社会关切。