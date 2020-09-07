中芯国际股价大跌近20% 因美国可能对其制裁

中芯国际集成电路制造有限公司（简称中芯国际）的股价，在今天开市不久后即大幅下滑，因美国正考虑对其实施出口管制，这将切断该芯片制造商的基本供应。

截至午市收盘，这家中国顶级芯片制造商的香港上市股票报18.98元（港元，约3.34新元），急挫19.7%。此外，该公司的上海上市股票也下跌10%，这是该股自7月份上市以来的盘中最大跌幅。

截至午市收盘，中芯国际的香港上市股票报18.98元（港元，约3.34新元），急挫19.7%。(互联网）

据《华尔街日报》报道，特朗普政府正考虑将中芯国际列入美国商务部的“实体名单”。一旦中芯国际被列入该名单，各企业向中芯国际出口任何美国技术之前，都将需要经过一番严格审查。

花旗分析称，如果中芯国际被列入该名单，美国政府可能会在短期内拒绝美国供应商向中芯国际销售产品的所有申请。

花旗表示，由于中芯国际的晶圆生产高度依赖美国设备和软件，而且在美国以外没有任何可行的替代方案，该制裁将迫使中芯国际在很大程度上停止生产线的扩张和升级。

今年迄今为止，中芯国际H股已上涨近70%，因市场预期中芯国际将带领中国半导体制造业实现多年来一直未实现的自给自足。

美国富瑞金融集团表示，半导体设备和设计软件是中国实现半导体雄心的主要障碍。该机构称，该出口禁令不仅会冷却市场对中资芯片类股的热情，还可能会破坏制造技术的进步。

不过，美国富瑞金融表示，对中国芯片制造商实施更多制裁恐怕也会损及主导全球市场的美国半导体设备制造商，因为中国是此类设备的主要买家之一。