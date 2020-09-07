中国推迟批准美媒记者证续期 回应美国限制措施

中美媒体战或面临进一步升级的可能。《华尔街日报》今天透露，中国政府还没有为至少三名记者证到期的美国媒体记者续证。

这些记者分别来自《华尔街日报》，以及美国有线电视新闻网（CNN）等。

据报道，中国政府已经向这些记者发出了专门的信函，并允许他们暂时使用过期的记者证继续工作；同时也暗示他们能否续证将取决于在美中国记者的命运。

据了解，外国记者的中国签证都是与记者证绑定，记者证续签通过后一般会获得12个月的签证延期。不过，《华尔街日报》报道指上述记者最新获得的签证仅为两个月。

知情人士透露，中国最新举措的背景是美国尚未正式续签中国驻美记者的工作签证。中国驻美记者为期三个月的宽限期将在11月初到期。

华春莹：CNN等记者的签证延期申请在处理中

然而，中国外交部发言人华春莹今天下午发推文说，CNN记者和其他美国记者的签证延期申请目前在处理中。她也表示，如果中国记者在美国受到公平对待，中方很高兴继续与美国记者保持良好合作。

中国外交部发言人华春莹7日发推表示，CNN记者和其他美国记者的签证延期申请正在处理中。（华春莹推特）

中美媒体战自年初以来不断升温。美国在2月将新华社、中国环球电视网等五家驻美中国媒体列为外国使团，并在隔月大幅削减它们驻美的中国籍雇员总数上限，60名中国记者被迫撤出美国。中国随之驱逐《纽约时报》《华尔街日报》和《华盛顿邮报》的十多名驻华美国记者。

美国政府5月又颁布新规，将中国驻美记者签证停留期缩短为90天，这意味着这批记者的签证每隔三个月就要需申请延期。

美国官员当时表示，中国“压制新闻独立”以及在近期驱逐美籍记着是他们采取行动的原因。

中国外交部发言人赵立坚随后在8月称，自美方宣布该决定以来，所有中方记者均早已向美方提交签证延期申请，但尚无一人获得美方明确答复。他也指责美方实施双重标准，并表示如果美方一意孤行，中方将采取反制措施。

但据知情人士说，受影响的中国记者已获准在8月6日的最后期限后继续留在美国工作。他们的签证得到了延期，被给予了额外的90天宽限期，而他们的延期申请则仍在等待中。

如果华盛顿方面不为中国在美记者续签签证，那些为在华美国媒体工作的受影响的外国记者的签证或记者证会发生什么情况，目前尚无法确定。



