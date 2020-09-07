分析：比科技股泡沫还可怕的中国股市泡沫正在酝酿

有观点认为，在中国，比大型科技股泡沫更可怕的股市泡沫正在酝酿之中，而始作俑者并非中国散户投资者，恰恰是那些专业选股机构。

据彭博社报道，该媒体专栏作者Shuli Ren发文说，如今即便是一家做酱油的公司，股票市盈率都能高达100倍。那还不是每股几毛钱的低价股。比如海天味业就是一只市值高达810亿美元（1106.91亿新元）的蓝筹股。从养猪场到如日中天的白酒酿造商，食品饮料类股现已超越银行股成为了基准沪深300指数中的重头。整个类股今年迄今的平均涨幅已经达到了60%。

不过这种冲天涨势上周开始显现出了消退迹象。上周四（3日）在没有任何先兆的情况下，海天味业突然从纪录高点大幅跌落，周五这种跌势蔓延到了整个类股。海天味业两天合计跌幅达到了14%。

与深圳市场那些散户投资者重点关注的个股不同，这些蓝筹股一向是机构投资者的追逐目标。海通证券汇编的数据显示，共同基金针对食品饮料类股的平均配资比例高达11.8%，仅次于其对医疗保健类股的配资。

作者强调，眼下正值共同基金在以创纪录的速度筹集资金之际，今年1月至8月其累计筹资规模超过了2万亿元人民币（4000.12亿新元），超出了2019年的全年水平。毋庸置疑，其中混合类和股票类基金占据了大头。今年股市的牛市行情提振了基金的业绩，而其优异表现反过来也为其吸引来了更多的资金。