沈阳二套房首付比例上调至50%

在中国住建部召开部分城市房地产工作会之后，辽宁省沈阳市将第二套商品住房首付比例从40%提高到50%，首付款须一次性支付，禁止分期支付和”首付贷”，并将个人住房转让增值税免征年限由两年调整到五年。

据路透社报道，沈阳房产局上周发布通知，进一步促进该市房地产市场平稳健康发展，提出严格住房用地出让溢价率管控，加快推进项目建设、完善商品房销售管理，严格执行差别化信贷和税收政策等措施。

沈阳市今年以来房价涨幅居前，是出席住建部部分城市房地产工作会的六个城市之一。中国统计局70个大中城市7月房价指数显示，沈阳新建商品住房和二手房环比上涨0.8%和0.5%，涨幅居13位和21位。

住建部该次会议指出，要切实落实城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标；高度重视当前房地产市场存在的突出问题，始终绷紧房地产市场调控这根弦。沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州等城市政府及所在省（自治区）住房和城乡建设厅负责人参加了会议。

7、8月以来中国政府密集释放房地产政策收紧信号，时值传统销售旺季”金九银十”拉开序幕，热点城市杭州和东莞继续细化调控政策，杭州提高了投靠子女落户的老人购房门槛，东莞则发布”725”限购、限转政策细则，明确购房资格、限转时间等。

