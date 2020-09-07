国民党中评委提案征召韩国瑜、朱立伦参选下届大选

对于国民党的下届总统选举布局，有国民党中评委在中评会上提案，认为前高雄市长韩国瑜、国民党前主席朱立伦是国民党2024年参选总统、副总统的不二人选，建议国民党主席江启臣积极鼓励和征召韩国瑜、朱立伦二人。

据《自由时报》报道，国民党今日（7日）举行中评会，国民党中评委林竹松提案，认为国民党对2022年九合一大选、2024年总统立委大选应提早布局，不宜再拖，台北市如果能征召“人气王”国民党立委蒋万安，击败民进党人选的机率很高。

提案指出，在2024年总统参选人选部分，以韩国瑜、朱立伦两位最具实力，才有机会和能力打败民进党可能人选的副总统赖清德和桃园市长郑文灿。

中评委认为，韩国瑜、朱立伦两人的学经历、选战战绩和难得的失败经验都极为珍贵，是国民党在2024年参选总统、副总统的不二人选。

提案指出，只要两人实事求是和客观比较事实，放弃个人主观追求，不计较正、副位的决心，诚心诚意搭档，接受党中央征召，定能打败民进党的参选人。他也建议江启臣等党务高层客观、冷静、无私、用心的思考，也要早日鼓励和征召韩、朱二人。

中评委认为，国民党只要早日以公正无私的遴选出强棒参选立委，加上韩国瑜、朱立伦的优势，及各县市长的协助，肯定能打胜仗，国会席次国半，夺回执政权。