飞弹突击艇造不造？台海军：10月报告测试结果

台湾海军为强化不对称战力，因此编列316亿余元（新台币，下同，14.71亿新元）计划筹获60艘“微型飞弹突击艇”，此案原定明年度执行的预算，却往后递延编列。台湾海军今日（7日）解释说，突击艇的验测结果将在10月向立法院提出报告，续依立法院决议执行。

据《自由时报》报道，台湾海军今日解释说，此案依立法院2019年度预算审议要求，待原型艇完成合约设计及模拟儎台测试，并向立法院专案报告获同意后，始可启动建造。

海军介绍，原本此案明年度编列逾12.31亿元，但今年9月才完成合约设计及模拟儎台验测报告，仍需依验测结果实施审慎评估，故预判明年无法依计划期程执行。

海军说，现依据中科院、海发中心设计暨模拟儎台验测结果，审慎评估，完成报告后，预于今年10月向立法院正式提出报告，续依立法院决议执行。

微型飞弹突击艇案在台湾前参谋总长李喜明上将任内提出，而立法院外交及国防委员会2018年底决议，军方须先建造四艘原型舰，并在2022年通过作战测评，才得以建造后续舰。但根据海军今年度及明年度预算书即可见，此案预算执行高峰，已有延后的情形。

由于预算往后延，加上军方未来数年，可能向美国采购陆射鱼叉飞弹、海鹰直升机等军备，预算该如何运用，以及全案是否持续依计划执行尚未知。