乐玉成：中国在台港藏疆问题上没有妥协空间

中国外交部副部长乐玉成认为，美国过去40多年与中国并非盲目接触，但坦言中美关系正面临建交以来最为严峻复杂的局面，并提到中国在台港藏疆这些重大问题上没有妥协空间，也不容任何外部势力干涉。

乐玉成在《人民日报》今天（7日）刊登的文章中提到，近来美国一些政客倒行逆施、挑起争端，恶意攻击中国共产党和中国政治制度，挑战中国核心利益，干涉中国内政，蓄意全盘否定中美关系历史。

乐玉成认为，尊重彼此核心利益是发展中美关系的政治基础，并强调台湾、涉港、涉藏、涉疆等问题事关中国主权和领土完整，事关中国核心利益和关切。

他批评美国当前有一小撮政客出于一己私利，歪曲历史，否定历史，散布各种谬论诋毁中国，把中美关系推到危险境地。

乐玉成提到，美国一些政客声称，过去40多年“盲目的接触政策”没能改变中国，已经失败，但他认为美国与中国并非盲目接触，当年美国推动中美关系正常化，是顺应时代潮流之举，符合中美两国共同利益。

他说：“所谓‘对华接触失败’的论调重拾冷战思维，是对中美关系历史的否定，是对过去40多年中美交往成就的否定。”

乐玉成也提到，美国一些政客“恶毒”攻击中国共产党，把中美分歧上升为“自由”和“专制”的矛盾，鼓吹成立新的“自由民主联盟”应对中国，并谴责此举是企图在21世纪复活冷战，重拾“麦卡锡主义”。