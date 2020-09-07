社科院料中国房价两三年内高位盘整

中国社科院周一（7日）发布年度房地产蓝皮书，预计近两三年内中国房价总体上将维持高位盘整态势，除少数三、四线城市和个别地段、个别楼盘外，整体上的房价大涨大落都是小概率事件，并预计住宅销售均价年增长2.4%，小于去年的8.7%。

据路透社报道，该房地产蓝皮书指出，疫情对今年住房交易会有短期影响，对房价总体走势影响则是极小概率。预计房地产开发投资增速约为3.1%，住宅投资增速将达到4.6%。

社科院认为，外资进入后，房地产成为中国最大的系统性风险领域之一。因此，稳房地产就是稳经济，就是保宏观。当前房地产的最大价值不是拉动经济，而是成为宏观经济整体稳定安全的“压舱石”。

蓝皮书认为，中国房价大跌极少可能，大涨缺少动力支持，中国房价已在高位，继续快速上涨既乏力，又将面临较高的市场风险。

蓝皮书指，要防范房价大跌风险。虽然中国房地产调控的决策思维惯性依然强烈，但调控目标由控制房价过快上涨和去库存转向为稳地价、稳房价、稳预期表明，房地产调控政策正在向着与客观规律相吻合的方向迈进。

蓝皮书写道：“近期国家控制房价大涨的决心不会变，对房地产调控从紧的政策方向也不会变。”随着多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度的全面落实，楼市需求压力将有所减轻，房价大涨也会失去动力。

报告认为，今年政府对于房价的管控依然会继续，“房住不炒”定位不会改变，房地产调控政策的底线思维是“三稳”（稳地价、稳房价、稳预期），既不会放水刺激也不会过度收紧。但是“一城一策”作用有可能会被强化。各地政策将继续“双向调节”操作趋势。部分热点城市持续推进限购限售限价政策，维稳房价；部分存在去库存压力的城市，则以放宽落户政策、降低人才购房门槛或提供购房、住房补贴为主，进而达到定向放松的目的。

中国银保监会副主席周亮周日说，将稳妥的处置高风险中小金融机构，严格遵循房住不炒的定位，规范房地产贷款业务，防止房地产市场过度金融化，同时还要落实资管新规的要求，防止影子银行反弹，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。