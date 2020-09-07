中国否认采取对等措施 延发美驻华记者的记者证

对于中国外交部通知美驻华使馆，拒绝为美国媒体驻华记者延期记者证的报道，中国外交部发言人回应说，该说法完全不符合事实，是倒打一耙。

据中国央视报道，中国外交部发言人赵立坚9月7日主持例行记者会。有记者提问，据《纽约时报》、CNN等报道，美国国务院发言人声明，中国外交部通知美驻华使馆，拒绝为美国媒体驻华记者延期记者证，有关做法是对美方的对等回应。请中方予以证实，中方相关做法是否会导致中美媒体问题进一步升级？

赵立坚回应说，美国国务院发言人有关的说法完全不符合事实，是倒打一耙。事实是，包括CNN在内的有关美国媒体记者的记者证延期都在受理过程中，在获发新的记者证之前，有关记者在华采访报道及生活不会受到任何影响。中方已经正式告诉了美方。

赵立坚批评说，一段时间以来，美国不断升级对中国媒体的政治打压。美国2018年以来无限期拖延甚至拒签30名中国记者的签证，将中国驻美媒体注册为外国代理人，之后又列为外国使团，变相驱逐60名中国驻美记者，将中国驻美记者签证停留期削减至不超过90天，也就是三个月。上述记者的签证于8月6日已经到期，他们早就按要求向美方递交了签证延期申请，但美方迄今还没有给任何一名中方记者延期签证，使中国驻美记者的工作和生活处于不确定之中。

赵立坚表示：“美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常的人文交流。”

不过他说，即便如此，中方始终表示，愿在平等和相互尊重的基础上，同美方解决两国媒体记者问题，一直在同美方保持沟通和商谈。

赵立坚介绍，为体现诚意，即使在美方无差别地将中方驻美记者签证缩短至三个月的情况下，中方仍保持克制，至今未实施相关反制措施。此前一直正常为美国记者延期签证，为其采访报道提供便利。在美方驱逐中方60多名记者、拒签20多名记者的情况下，中方并没有驱逐同样数量的美方记者。但在商谈过程中，美方蛮横无理，对中方正常合理关切和要求置若罔闻，只字不提，并且以中国驻美记者签证延期问题作为要挟，将中国媒体记者当作人质，向中方极限施压。

赵立坚指出，美国驻华媒体记者对上述事实是了解的，他们并不赞同美国政府出于政治目的打压中国媒体。美国政府如果真心关心美国记者，就应该尽快为所有中国记者延期签证，而不是为了一些政客的政治私利，将两国记者绑架为人质。