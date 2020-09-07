香港元朗区议会讨论解放军直升机操练扰民问题

香港元朗区议会大会提出讨论解放军驻港部队于市区操练直升机扰民问题。香港民航处去年录得58宗元朗居民投诉解放军直升机噪音个案，今年暂录得九宗投诉。

据香港01报道，元朗区议会周二（1日）讨论“解放军驻港部队直升机噪音及安全”。区议员林廷卫指，驻军直升机经常“低飞”，直升机与当地居民区采叶庭及映御屋苑只有百多米距离，曾有街坊投诉直升机噪音，并忧虑住宅安全。

他补充说，疫情下不少市民、学生在家工作及上课，有投诉指，居民因噪音被逼中断工作、家中婴儿下午常因噪音致无法入眠。自2018年起跟进事件的他认为，近年元朗陆续有新屋苑落成，建议解放军应按区内发展重新制定训练路线，远离民居。

席间锦锈区议员杜嘉伦亦说，香港人最怕楼价跌，但曾有市民在锦锈花园看楼盘期间，因听到直升机巨响，而立即放弃看该楼盘。

林廷卫受访时介绍，按民航处提交区议会文件，去年元朗居民投诉驻军直升机噪音个案共录得58宗，而本年度年暂录得九宗投诉。

香港保安局回覆区议会文件指，驻军履行防务职责，市民应明白驻军防务工作、抵抗侵略的重要及必要性，并支持及理解驻军的训练活动。保安局又指，驻军直升机开展飞行训练前，均依法把飞行资料通报民航处，并没有违规降低高度及偏离航线。

元朗区议会主席、资深元朗区议员黄伟贤接受查询时指，23年前元朗区市亦曾有相关投诉。他指，1997年元朗市中心及锦田上空常有解放军直升机训练，有不少家长投诉噪音阻碍孩子温书。

当时，黄遂以区议员身份去信时任解放军驻港部队司令员刘镇武投诉噪音问题。一星期后，他接获当年刘镇武少将（今刘已升为上将）向居民致歉，信内虽重申不能停止解放军训练，但愿意调动训练路线至远离民居的山头，远离元朗闹市上空。他记得，当时元朗居民赞赏解放军从善如流，解决区内噪音问题。