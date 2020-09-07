北大方正未承认维好协议 对逾千亿美元市场或影响深远

北大方正集团重整管理人对五只由方正集团提供维好协议的境外债券不予确认债权。随着部分债券每1美元面值的价格已下跌至不足5美分。分析认为，事件对离岸逾千亿美元的存量市场或产生深远影响。

据彭博社报道，北大方正周一（7日）发布在上清所的公告，信托人纽约梅隆银行伦敦分行因方正集团为这些债券提供维好及股权回购而向方正集团管理人申报了普通债权，管理人8月19日发出《债权确认通知》，结论是全额不予确认。公告并称，如果信托人对结果有异议，可向北京一中院提起债权确认之诉。

维好协议通过非强制担保架构提供信用保护，是中资企业境外发债重要的增信方式。彭博汇总的数据显示，目前有类似安排的中资美元债存量有逾1100亿美元（1503.78亿新元），占全部离岸中资美元债的约15%。而由于北大方正的债权确认此前悬而未决，二季度此类债券的发行量跌至四年来的最低。

彭博社的信用分析师王丹（音译，Dan Wang）在采访中说，对于高收益美元债来说，方正的案例进一步揭示了维好协议在提供信用支持方面的作用有限，维好协议下的债券回收率料更低，在违约情境下对此类债券的处理结果最后也会对市场定价产生深远的影响。

彭博数据显示，截止今午3时36分，由诺熙资本发行的于2021年到期的4.7%债券，每1美元面值买价由上日的约2.7美分跌至约2.1美分；由坤智发行的4.9亿美元于2020年到期的6.25%债券买价在上周也已跌到2.5美分。

其他三只未被确认债权的债券包括，由诺熙资本发行的4亿美元于2023年到期的5.35%有担保债券，和3亿美元于2020年到期的4.575%有担保债券；以及由坤智发行的于2021年到期的浮动利率有担保债券。

据港交所公布的文件，上述诺熙和坤智发行的债券分别由Hongkong JHC Co.以及Founder Information (Hong Kong) Ltd.提供担保，并由北大方正集团提供维好及股权回购承诺函(EIPU)。而诺熙资本还有一些其他美元债则是由北大方正集团直接提供无条件和不可撤销担保。此类美元债价格多数仍维持在每1美元20多美分。

北大方正集团于今年2月正式进入破产重整程序。截至8月19日，方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源四家合并重整子公司的债权人向方正集团管理人申报了债权，金额共计1878.51亿元人民币（375.8亿新元）。北京一中院本月公告，债权的申报期限将自9月4日延长至今年10月4日。

穆迪此前在报告中分析，北大方正重组凸显维好协议局限性，由于索赔优先权的不确定性，维好债券的违约损失率比维好提供方的高级无担保债权损失率更高，因此维好债券评级将被适当调低；惠誉也曾分析说，北大方正重整案对维好债券的处理结果或影响未来此类债券的评级。

据标普全球评级上周的报告称，超过三分之一有维好协议的此类债券将于未来12个月到期，事件或将增加维好债券的再融资风险。