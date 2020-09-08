特朗普：与中国经济脱钩美国不会吃亏

（早报讯）美国总统特朗普说，美国就业市场正以史上最快的速度复苏，美国将成为全球制造业超级大国，永远地结束对中国的依赖。特朗普还说，如果中美真的不做生意了，美国也不会吃亏。

美国之音报道，特朗普周一（7日）在白宫发表2020年劳工节演说时表示，在他的领导下，预期明年将是美国经济历史上最伟大的一年。有人开始认为，美国经济出现V形复苏，而且“可能是一个超级V”。只要看看美国股市，就知道在某些情况下已经创造了纪录。

特朗普也再次提到中美脱钩的想法。他表示打算限制中美经济联系，威胁要惩罚创造海外就业机会的美国公司，并禁止在中国做生意的美国公司获得联邦合同。

特朗普说：“我们将在美国生产关键的制造用品，我们将设立‘美国制造’税收优惠政策，把就业机会带回美国，我们将对抛弃美国去中国和其他国家创造就业的公司征收关税，”

特朗普说：“无论是脱钩还是像我已经做的那样对中国征收高额关税，我们都将结束对中国的依赖，因为我们不能依靠中国，而且我不希望他们像眼下这样建设军队，他们在用我们的钱来建设。”

美国劳工统计局9月4日报告了好于预期的数字：美国8月份新增了近140万个工作岗位。美国目前的就业市场，比2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行前减少了大约1100万个工作岗位。但从积极方面看，失业率从4月份近15%的高点，下降至8月份的8.4%左右。

不过，路透社指出，这些数字可能有点夸大，因为2020年人口普查的临时雇用人数增加了23万8千人。另外，美联航空9月3日表示，该公司将于10月1日让1万6370名员工临时休假，美利坚航空和福特汽车也宣布，将裁员数万人。