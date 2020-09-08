中印边境45年来首次发生鸣枪事件

印度军队昨天（7日）在拉达克（Ladakh）的实际控制线附近鸣枪警告了中方巡逻士兵。

据《今日印度》（India Today）报道，来自印度政府的消息证实，两国军队在实控线对峙时发生了鸣枪事件，但局势目前已得到控制。

这是1975年以来，中印边境首次发生鸣枪事件。

另据中国军网报道，中国人民解放军西部战区新闻发言人张水利大校发表谈话称，9月7日，印军非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域。印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，中国边防部队被迫采取应对措施稳控现地局势。

张水利说，印方行径严重违反中印双方有关协议协定，推高地区紧张局势，极易造成误解误判，是严重的军事挑衅行为，性质非常恶劣。中方要求印方立即停止危险行动，立即撤回越线人员，严格约束一线部队，严肃查处鸣枪挑衅人员，确保不再发生类似事件。战区部队将坚决履行职责使命，坚决捍卫国家领土主权。

不过，《今日印度》引述印度军方消息人士的说法称，是中国士兵向印度阵地开火后，印军才鸣枪示警。

该消息人士还说，近期中印边境军队一直处于高度戒备状态，中国军队试图重新控制被印方控制的两个战略山峰。

中印近期爆发边境冲突后，两国国防部长4日首次在俄罗斯进行会谈，但互不相让，中国防长魏凤和坚称“中国的领土一寸也不能丢”，印度防长辛格则重申中国必须退回实际控制线，令谈判陷入僵局。

