中国传将制订数据安全全球标准 抗衡美国清洁网络

为反击美国“清洁网络”(Clean Network)方案,《华尔街日报》透露,中国将作出抗衡,提出制定关于数据安全的全球标准。

报道引述知情人士说,中国国务委员兼外长王毅今天将会在一个有关全球数码安全管理的研讨会上,提出有关倡议。

根据中国外交官向外国官员提供的简介资料,这项倡议指出,由于数据安全风险日渐提升,有必要制订全球性解决方案,而最迫切就是制订全球规则与规范,而它们必须反映大部分国家的期望与利益(reflect the aspiration and interests of the majority of countries)。

同时,基于这项倡议,中国将呼吁所有国家以“全面、客观和循证的方式”处理数据安全,为资讯通讯科技与服务维持开放、安全、稳定的供应链。

报道称,倡议虽没提及美国提出的“清洁网络”方案,但当中提出的承诺,回应了美国对中国不公平贸易行为及科技安全威胁的指控。例如,中国呼吁各国反对大规模监视其他国家,而科技企业不要在产品安装可窃取用户数据、控制用户系统和设备的“后门程式”。

美国一直以中国科技巨头华为设备安装“后门程式”为由封杀,并游说其他国家弃用华为。

美国国务院是在4月29日推出“清洁网络”方案,这个多国倡议的核心是要防止华为和其他中国电信设备供应商主导下一代或5G无线电信服务,并称华为技术可能使中国情报部门能够轻松窃取他国的通信。

华为则否认为中国从事间谍活动,并表示美国希望阻挠其增长,原因是没有一家美国公司能以具有竞争力的价格提供和华为同样的技术。

美国国务院早前发布的一份声明说,“清洁网络”计划的势头正在增强,已有30多个国家和地区成为“清洁国家”,许多全球最大的电信公司已成为“清洁电信公司”。

8月初,美国国务卿蓬佩奥宣布扩大“清洁网络”倡议,包括要中国的应用从美国的手机应用商店下架,以及限制中国公司提供的云端服务在美国收集资料的能力。

蓬佩奥当时也说,美国政府将寻求限制中国服务供应商在美国收集、存储和处理敏感数据的能力。他特别列举了中国科技巨头阿里巴巴、百度和腾讯。他还表示,国务院将致力于确保中国无法从连接美国和全球互联网的海底电缆中获取信息。